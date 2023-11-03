Правила питания: существуют ли они и нужно ли их соблюдать

Очень часто мы слышим о том, что есть определенные правила питания, которых нужно придерживаться. Если мы будем их нарушать, то неизбежно столкнемся с теми или иными проблемами со здоровьем. С другой стороны, у большинства из нас есть друзья, знакомые или родственники, которые питаются просто безобразно, но при этом говорят, что чувствуют себя хорошо. Сам собой напрашивается вопрос – существуют ли на самом деле правила питания и нужно ли их соблюдать?

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"Рамблер" рассмотрит самые стереотипные правила и необходимость их выполнения с точки зрения врача-гастроэнтеролога Вероники Корниловой.

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Если есть на ночь – то лишнего веса не избежать

По словам врача, это очень спорное мнение. С одной стороны, употребление пищи непосредственно перед сном однозначно не является полезным, так как создаёт ненужную нагрузку на ЖКТ. С другой стороны, если смотреть лишь с позиции лишнего веса, то данное мнение не всегда верно. Будем ли мы набирать лишний вес или нет, зависит от того, насколько высокий или низкий гликемический индекс у съедаемого вами продукта.

Гликемический индекс — это параметр, который напрямую влияет на выработку гормона инсулина, а значит на скорость перехода сахара в клетку. Чем он выше, тем больше будет запасено жира из неизрасходованной энергии. Поэтому употребление продуктов с высоким гликемическим индексом (хлебобулочные изделия, сахар, сладости, макароны, картофель, белый рис и т.д.) будет способствовать набору веса в любое время суток, если ваши энергетические расходы не высоки. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Напротив, употребление продуктов с низким гликемическим индексом (зелень, помидоры, капуста белокочанная и т.п.) даже в позднее время суток не будет плохо влиять на фигуру! Поэтому всё зависит прежде всего от самого продукта и того, насколько вы будете активны физически после его употребления.

Если в позднее время суток вам пришлось много съесть, не стоит забывать о ферментах. Наиболее эффективны будут препараты минимикросфер и микротаблеток, такие как Креон, Микразим и прочие. Их эффективность выше, чем у обычных таблеток за счёт того, что они могут равномерно смешиваться с содержимым желудка. При значимых погрешностях доза должна быть не менее 25000 единиц. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Можно ли поздно завтракать?

Завтракайте ли вы? Или выпиваете лишь чашку кофе по утрам? Ответ на этот вопрос имеет колоссальное значение для здоровья.

Дело в том, что завтрак – достаточно важный для организма прием пищи и пропускать его нельзя. Все то время, что пока вы спите не происходит эффективных сокращений желчного пузыря, потому что он сокращается именно на прием пищи. Это значит, к утру застой желчи возникает почти у всех.

Пропуская завтрак, мы невольно усиливаем застойные явления в желчного пузыре. В результате на УЗИ мы видим признаки неоднородности желчи (сладж, сгустки, взвеси, осадок, микролиты, хлопья и так далее). Без лечения это вполне может перейти в желчнокаменную болезнь. Разумеется, мы можем решить эту проблему, но растворение камней доступно не во всех случаях. Для ликвидации застоя обычно используются препараты группы урсосана на основе урсодезоксихолевой кислоты из расчёта 12-15 мг на 1 кг массы тела пациента. При наличии беременности препаратом выбора является хофитол, который разрешен в таком состоянии. Длительность лечения составляет несколько недель. Любители фитотерапии часто пользуются желчегонным сбором №3, хотя его эффективность ниже. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Очень важный момент – если какое-то время у вас не получается завтракать в течение часа после пробуждения, и вы пропускаете приёмы пищи, то стоит сделать УЗИ, особенно если застойные явления уже были раньше.

Можно ли есть вредную пищу в первой половине дня?

Многие из пациентов гастроэнтеролога считают, что вредная пища, съеденная утром не так вредна, как в вечернее время. По словам специалиста, это совсем не так! Что касается агрессии на слизистую оболочку, то ключевое значение имеет сам продукт, а не время его употребления.

Утро или ночь – результат будет один – воспаление слизистой, особенно если он употребляется систематично. Кратность употребления и текущее состояние слизистой играют ключевое значение. Особенно вредны уксусы, сильносоленые и острые продукты, горячее копчение, шашлык, гриль и жареные блюда. Употребление таких продуктов на постоянной основе безусловно скажется на состоянии ЖКТ. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Для восстановления слизистой ЖКТ обычно используются препараты группы ребагита на основе ребамипида. Он усиливает секрецию собственных факторов защиты – бикарбонатов, простагландинов, улучшает микроциркуляцию и секрецию слизи. Обволакивают слизистую и нейтрализуют избыток кислоты антациды, такие как алмагель, маалокс и прочие. Они могут быть использованы, как «скорая помощь», если самочувствие ухудшилось и возникли боли в желудке или в пищеводе.

Правила питания индивидуальны для каждого. Они должны учитывать возраст пациента, его хронические заболевания, и все факторы риска. Единые рекомендации, разумеется, есть и подходят для большинства. Для сохранения здоровья ЖКТ важно минимизировать тугоплавкие жиры (баранина, свинина, гусь, утка, жирная говядина), острые, сильно солёные продукты, фастфуд, шашлык, гриль и продукты горячего копчения. Клетчатка, особенно свежая, напротив очень полезна для организма. Оптимальным будет употребление 4-5 порций при нормальной переносимости ежедневно. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог