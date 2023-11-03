Названа веская причина полностью отказаться от кофе

Эксперт в сфере натурального питания и глава компании по производству пищевых добавок Оливия Амитрано назвала единственную вескую причину полностью отказаться от кофе. Ее мнение приводит Daily Mirror.

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Амитрано уверена, что кофе не следует пить людям, которые переживают сильный и регулярный стресс. Она объяснила, что выпив чашку бодрящего напитка человек ощущает прилив сил, у него улучшается настроение, но очень быстро эффект проходит и вновь появляется подавленность.

«Кофеин так же, как и стресс, повышает уровень кортизола, поэтому при сильном беспокойстве или во время болезни пытаться успокоиться с помощью кофе — это то же самое, что тушить пожар бензином», — заявила Амитрано.

При этом эксперт указала, что усиливает стресс не только злоупотребление кофеином, но и попытка отказаться от него в одночасье. По ее мнению, тяга к кофеину исчезает лишь через месяц. Спустя этот период, говорит эксперт, можно заметить положительные изменения — улучшение сна и общего эмоционального состояния.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Psychiatry Research, кофеин действительно способен усиливать симптомы депрессии, но лишь при чрезмерном употреблении — более двух чашек в день. При употреблении двух-трех чашек напитка, наоборот, риск возникновения депрессии меньше, считают ученые.