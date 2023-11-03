Популярная привычка завтракать поджаренными тостами может нанести значительный вред здоровью. Какой именно, изданию Mirror рассказал онколог Роберт Томас.

Как объяснил специалист, приготовление крахмалистых и сладких продуктов при высоких температурах приводит к образованию токсичных соединений под названием акриламиды. Они могут повредить ДНК и повысить риск развития онкологии.

Врач обратил внимание, что чем темнее корка хлеба, тем он опаснее для здоровья. Он призвал отказаться от потребления подгоревших тостов.