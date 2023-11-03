Онколог Томас рассказал, почему нельзя есть подгоревшие тосты
Популярная привычка завтракать поджаренными тостами может нанести значительный вред здоровью. Какой именно, изданию Mirror рассказал онколог Роберт Томас.
Как объяснил специалист, приготовление крахмалистых и сладких продуктов при высоких температурах приводит к образованию токсичных соединений под названием акриламиды. Они могут повредить ДНК и повысить риск развития онкологии.
Врач обратил внимание, что чем темнее корка хлеба, тем он опаснее для здоровья. Он призвал отказаться от потребления подгоревших тостов.
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