Врач рассказал, почему опасно пить много воды
Американский врач и автор книг по здоровому питанию Стюарт Фишер рассказал, что пить слишком много воды очень опасно для здоровья, несмотря на советы диетологов.
Популярный совет пить в день около восьми стаканов воды ежедневно действительно полезен. Однако следует понимать, что выпив такое количество воды за один час, можно вызвать гипонатриемию.
Гипонатриемия иногда сопровождается потерей сознания, дезориентацией и судорогами. Такое состояние может возникнуть, если человек уже довольно долго пьет слишком много воды.
Кроме того, беременным женщинам, уточнил Фишер, следует внимательно следить за количеством употребляемой ими воды. Так, более восьми стаканов вдень им пить ни в коем случае нельзя, передает слова врача Daily Mail.