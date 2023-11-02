Врач рассказал, почему опасно пить много воды

Американский врач и автор книг по здоровому питанию Стюарт Фишер рассказал, что пить слишком много воды очень опасно для здоровья, несмотря на советы диетологов.

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Популярный совет пить в день около восьми стаканов воды ежедневно действительно полезен. Однако следует понимать, что выпив такое количество воды за один час, можно вызвать гипонатриемию.

Гипонатриемия иногда сопровождается потерей сознания, дезориентацией и судорогами. Такое состояние может возникнуть, если человек уже довольно долго пьет слишком много воды.