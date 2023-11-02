5 преимуществ прогулок после еды

Нередко люди говорят о желании погрузиться в сон после приёма пищи. Но есть не менее приятное и гораздо более полезное занятие, уделив время которому после завтрака, обеда или ужина, вы будете ощущать прилив сил и позитива — пешая прогулка.

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И вот почему стоит выходить на свежий воздух после еды:

Улучшение пищеварения

Прогулка после приема пищи может помочь стимулировать пищеварительные процессы. Даже неспешная ходьба ускоряет движение пищи через желудочно-кишечный тракт и помогает предотвратить чувство тяжести после еды.

Контроль уровня сахара в крови

Физическая активность после приема углеводов может помочь снизить уровень сахара в крови и повысить чувствительность к инсулину, что особенно полезно для людей с диабетом.

Снижение рисков ожирения

Прогулки после еды, ставшие привычкой, помогут контролировать вес, поскольку они способствуют сжиганию лишних калорий и улучшению общего обмена веществ. Даже если вы просто медленно ходите или выгуливаете собаку, калории всё равно сгорают.

Укрепление сердца и сосудов

Физическая активность способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и способствует общему здоровью сердца.

Психологическая разрядка

Прогулка после еды может помочь расслабиться, уменьшить стресс и улучшить настроение (а с учётом вероятности встретить на прогулке друзей, знакомых или соседей этот благотворный эффект многократно возрастает, ведь приятное общение также заряжает положительными эмоциями). А небольшой променад после ужина способствует улучшению сна и более быстрому засыпанию. Хорошее настроение и свежий воздух — лучшее лекарство от бессонницы.