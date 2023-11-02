Названы факторы, которые повышают риск инсульта в 7 раз

Избыточное употребление продуктов с обильным содержанием сахара и соли в сочетании с жиром приводит к набору лишнего веса, повышает риски инфаркта и инсульта, а также вызывает зависимость. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

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По словам врача, в основе всех сосудистых катастроф зачастую лежит лишний вес, который человек набирает, употребляя рафинированные продукты. Однако рафинированные продукты воздействуют на опиоидную зону структуры головного мозга, то есть на систему вознаграждения.

«Индустрия питания несет определенную ответственность за то, что происходит в обществе — повышение заболеваемости сердечно-сосудистыми патологиями, ожирения, формирование сахарного диабета, метаболического синдрома и, соответственно, сосудистых катастроф», — пояснила Королева в беседе с ОСН.

В рафинированных продуктах, напомнила врач, присутствуют сочетания больших объемов жира и соли с сахаром, и которая не требует серьезной дополнительной обработки. В качестве примеров она привела фаст-фуд, колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также сладкие газированные напитки. Последние хоть и не содержат жира, но «богаты» сахаром и сахарозаменителями, вызывающими привыкание и приводящими к поломкам в желудочно-кишечном тракте, нарушениям микробиома кишечника и ожирению.