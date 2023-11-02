Эксперт рассказал, почему шлаки оседают в организме

Эксперт рассказал «Вечерней Москве» , что шлаки являются обобщенным понятием метаболических останков органических соединений. Медики ввели его для того, чтобы люди понимали, что такое вредные продукты распада.

Специалист отметил, что если человек болеет, то продукт распада может присутствовать в организме долго, это ухудшает общее самочувствие человека. Шлаки могут остаться внутри при онкологии, заболевании ЖКТ, печени и сердечно-сосудистой системы, а также при приеме антибиотиков.