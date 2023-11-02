В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях веганского питания

Веганство считается более строгим вариантом вегетарианства. Специалисты Роспотребнадзора объяснили, в чем его главная суть.

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Как отмечают специалисты, веганы исключают из рациона все продукты животного происхождения. При этом, если питание правильно сбалансировано, то оно может быть даже полезным для организма.

Веганы едят больше фруктов, овощей и орехов, в которых есть антиоксиданты, клетчатка и другие питательные вещества.

Однако у такого питания тоже существуют недостатки. Люди, придерживающие веганского образа жизни, могут иметь проблемы со здоровьем.

К примеру, неправильное планирование диеты у веганов может вызвать недостаток витаминов и минералов.

Кроме того, не все рестораны и заведения могут предложить достаточное количество веганских блюд.

Перейти к веганству быстро не получится. Для этого нужно много времени, усилий и большой сознательности для изучения правильного питания. Иначе веганство может даже навредить организму человека.

Перед тем, как стать веганом, специалисты советуют как следует осмыслить эту идею и убедиться, что она соответствует потребностям и ценностям. Веганство - индивидуальный выбор каждого человека.