Врач перечислила продукты, которые вредят работе мозга

Врач, эксперт лаборатории Екатерина Демьяновская рассказала, какие продукты вредны для мозга и почему.

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В первую очередь это сахар — в больших количествах он может негативно воздействовать на когнитивные способности человека. Избыточное употребление сахара приводит к ухудшению памяти, снижает способность к обучению, увеличивает риск нейродегенеративных заболеваний. Это касается и продуктов, содержащих быстрые углеводы: белого хлеба, каш быстрого приготовления, выпечки.

Еще одна группа продуктов, которые способны заставить мозг работать хуже, — полуфабрикаты и блюда быстрого приготовления. Как правило, они содержат большое количество трансжиров, которые замедляют мозговую деятельность. При частом употреблении таких продуктов происходит нарушение баланса «хорошего» и «плохого» холестерина, что вызывает воспалительные процессы в стенках сосудов. Это приводит к ухудшению памяти, снижению концентрации.