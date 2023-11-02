Врач перечислила продукты, которые вредят работе мозга
Врач, эксперт лаборатории Екатерина Демьяновская рассказала, какие продукты вредны для мозга и почему.
В первую очередь это сахар — в больших количествах он может негативно воздействовать на когнитивные способности человека. Избыточное употребление сахара приводит к ухудшению памяти, снижает способность к обучению, увеличивает риск нейродегенеративных заболеваний. Это касается и продуктов, содержащих быстрые углеводы: белого хлеба, каш быстрого приготовления, выпечки.
Еще одна группа продуктов, которые способны заставить мозг работать хуже, — полуфабрикаты и блюда быстрого приготовления. Как правило, они содержат большое количество трансжиров, которые замедляют мозговую деятельность. При частом употреблении таких продуктов происходит нарушение баланса «хорошего» и «плохого» холестерина, что вызывает воспалительные процессы в стенках сосудов. Это приводит к ухудшению памяти, снижению концентрации.
Крайне негативное влияние на работу мозга оказывают спиртные напитки, включая относительно некрепкие: вино, пиво. Алкоголь проникает в кровоток и воздействует на нервные клетки, замедляя процесс передачи нервных импульсов. Если человек пьет алкоголь часто, то это может привести к устойчивым нарушениям работы мозга, передает Pravda.ru.