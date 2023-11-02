Что лучше — велотренажер или беговая дорожка

Для подбора оборудования необходимо учитывать множество факторов.

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Беговая дорожка или велотренажёр? С этим выбором может столкнуться каждый, придя в спортивный зал.

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Оба снаряда дают аэробную нагрузку, то есть помогают ускорить сердечный ритм и увеличить количество кислорода, поступающего в кровь. Но в чём же различие и какой из них выбрать? Находим ответ на вопрос вместе с экспертом.

Марина Плеханова, декан «Колледжа Фитнеса»: «Велотренажёр и беговая дорожка имеют свои особенности, преимущества и недостатки. Выбор между ними зависит от ваших индивидуальных предпочтений, физической подготовки и целей тренировки. Нужно учитывать все факторы при выборе и не забывать о возможности комбинирования тренировок на обоих тренажёрах для достижения максимального результата».

Беговая дорожка: плюсы и минусы

Чемпионат.com

Беговая дорожка – это кардиотренажёр, имитирующий бег на открытом воздухе, который при этом позволяет тренироваться круглый год в комфортных условиях, в помещении. Её использование позволит улучшить физическую форму, а при желании оборудование можно установить и дома.

Преимущества

В движение вовлекается всё тело. Во время бега на дорожке движение охватывает всё тело. Ноги активно работают, обеспечивая передвижение, нагружаются ягодичные мышцы, бёдра. Мускулы брюшного пресса поддерживают равновесие и стабильность. Корпус двигается, руки и плечи также активно участвуют в процессе, обеспечивая дополнительную поддержку и стабильность.

Контроль нагрузки. На беговой дорожке можно настроить скорость, наклон и продолжительность тренировки, что позволяет контролировать интенсивность занятий.

Имитация естественного движения. Бег на дорожке имитирует естественное движение бега на открытой местности. Это позволяет сохранить естественную биомеханику.

Разнообразие и эффективность. На беговой дорожке можно не только бегать, но и ходить быстрым шагом, подниматься в гору (задействуя функцию наклона). Это позволяет делать тренировки более разнообразными и интересными.

Недостатки

Ограниченная вариативность движений. Бег на дорожке не позволяет разнообразить тренировку, как это можно сделать на улице. Не получится резко ускоряться и замедляться, с обычного бега перейти на приставной шаг или многоскоки.

Монотонность. Длительные тренировки на беговой дорожке могут стать скучными, что отразится на мотивации заниматься.

Занимает много места. Беговая дорожка имеет бóльшие размеры по сравнению с велотренажёром. Для использования необходимо большое пространство, что делает её неудобной для установки в квартирах или маленьких спортивных залах.

Высокая стоимость. Качественная беговая дорожка может стоить достаточно дорого, особенно если она обладает различными функциями и программами тренировок. Велотренажёры, в свою очередь, доступны в разных ценовых категориях, что позволяет выбрать подходящую модель в соответствии с бюджетом.

Высокий уровень нагрузки на суставы. При беге каждый шаг сопровождается ударом о поверхность, что может привести к повреждениям коленей и голеностопа. Людям с проблемами суставов рекомендуется выбирать другие кардиотренажёры. Однако многие современные дорожки оснащены амортизацией и при правильной технике бега большого вреда не нанесут.

Противопоказания

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями (гипертония, варикозное расширение вен) следует проконсультироваться с врачом перед началом занятий на беговой дорожке. В этом случае лучше попробовать шаг, затем ускориться, выполняя всё под присмотром персонального тренера. Людям с варикозным расширением вен лучше выбрать горизонтальный велотренажёр, чтобы не усугублять состояние.

Также избегать беговой дорожки рекомендуется при наличии заболеваний суставов, таких как артрит и артроз, и заболеваний дыхательной системы. Бег на дорожке может вызвать проблемы у людей, страдающих от астмы или хронического обструктивного бронхита. Перед началом тренировок необходимо проконсультироваться с врачом и выбрать оптимальную интенсивность тренировки.

Как правильно заниматься на беговой дорожке?

Перед началом тренировок необходимо проверить, что дорожка находится в хорошем состоянии: площадка для бега чистая и сухая, тренажёр не шатается, надёжно закреплен. Занятие всегда начинается с разминки: медленный бег или ходьба на небольшой скорости, чтобы разогреть мышцы и суставы. После можно увеличивать скорость и интенсивность занятия.

Чтобы получить максимальную пользу от тренировок, необходимо правильно настроить и использовать беговую дорожку. В зависимости от фирмы и модели бывают разные параметры, но всегда есть неизменные – это скорость и наклон полотна. Важно помнить, что оба этих параметра должны соответствовать вашей физической подготовке. Резкое их изменение также может навредить, увеличивайте нагрузку плавно. На большинстве дорожек есть возможность выбрать режим тренировки. Это заранее запрограммированные варианты нагрузок, изучите их и используйте подходящий.

Велотренажёр: плюсы и минусы

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Вид и функционал тренажёра ясен из названия: он имитирует езду на велосипеде. В конструкции присутствуют педали, сиденье и руль, оснащённый дисплеем. На нём отображается необходимая для качественной тренировки информация – расход калорий, ритм сердца, уровень нагрузки и скорость. Из-за большой популярности и высокой эффективности велотренажёра создали даже отдельный вид тренировок, где используется только он. Такой фитнес получил название сайклинг, или сайкл.

Эти устройства бывают вертикальными и горизонтальными, электронными и механическими. Они могут быть самыми простыми и с многочисленными дополнительными функциями: датчиками пульса, калорий и так далее.

Преимущества

Безопасность. В отличие от беговой дорожки, на велотренажёре нет риска падения или травм при неудачном шаге или слишком высокой скорости. Благодаря стабильной конструкции и возможности регулировать нагрузку велотренажёр идеально подходит людям, опасающимся получить травму во время занятий.

Удобство использования. Велотренажёры обладают простым и интуитивно понятным управлением, что делает их удобными для любого уровня подготовки. Можно регулировать интенсивность тренировки в зависимости от своих целей и физической формы. Можно выбрать необходимую нагрузку, уровень сопротивления, как на велосипеде – чем больше поставить цифру, тем тяжелее и сложнее будет крутить педали.

Нагрузка на мышцы. Устройство позволяет равномерно нагрузить все группы мышц нижней части тела – ягодичные, икроножные и мышцы бёдер. При этом суставы не испытывают излишнего давления, что особенно важно людям с проблемами опорно-двигательного аппарата или травмами. Благодаря этому велотренажёр подходит тренирующимся разного возраста и физической подготовки. Людям с варикозным расширением вен и лишним весом лучше всего подойдёт горизонтальный вариант.

Недостатки

Недостаток движения мышц верхней части туловища. Сидячее положение не позволяет выполнять активные движения руками, что ограничивает вовлечение верхней части тела в тренировочный процесс.

В сравнении с беговой дорожкой — на велотренажёре не требуется активное участие мышц-стабилизаторов для поддержания равновесия.

Однообразие. Продолжительные занятия могут казаться монотонными, из-за этого может пропасть желание тренироваться.

При длительной езде на велотренажёре может возникнуть перенапряжение спины из-за неудобной позы или неправильной настройки снаряда. Если велотренажер со спинкой и корпус не наклоняется вперёд, то спина не перенапрягается.

Противопоказания

Наиболее важными противопоказаниями являются заболевания сердечно-сосудистой системы. Если есть проблемы с сердцем, такие как аритмия, стенокардия или гипертония, перед началом занятий на велотренажере необходимо проконсультироваться с врачом и получить его разрешение. Заниматься стоит под присмотром персонального тренера.

Также подойти к тренировкам с осторожностью и после консультации со специалистом следует при заболевании суставов — в первую очередь коленного и тазобедренного.

Как тренироваться на велотренажёре?

Перед началом тренировок необходимо его правильно настроить. Вот несколько шагов, которые помогут вам сделать это.

Регулировка высоты сиденья. Сначала установите сиденье таким образом, чтобы ваша нога была полностью прямой внизу хода педали. При этом колено должно быть слегка согнуто. Если ваша нога полностью выпрямляется или сильно сгибается, необходимо изменить высоту сиденья.

Регулировка расстояния до руля. Правильное расстояние между сиденьем и рулем поможет вам сохранить правильную позицию тела во время тренировки. Расстояние должно быть таким, чтобы вы могли легко дотянуться до руля, не напрягая шею и плечи.

Регулировка уровня нагрузки. Велотренажёр обычно имеет регулятор уровня нагрузки, позволяющий увеличивать или уменьшать сопротивление при педалировании. Начните с низкого уровня нагрузки и постепенно увеличивайте его по мере улучшения физической подготовки.

Проверка качества сиденья и педалей. Нужно убедиться, что сиденье и педали надёжно закреплены и не шатаются. Это поможет избежать травм и обеспечит комфорт во время тренировки.