Трихолог призвала чаще стирать шапки зимой

Многие люди не стирают шапку в течение сезона, однако это необходимо делать как можно чаще, чтобы волосы дополнительно не пачкались, рассказал NEWS.ru трихолог Юлия Нагайцева. Она напомнила, что на коже головы активно работают сальные и потовые железы и избыточный себум впитывают как волосы, так и волокна головного убора.

За шапкой нужно ухаживать, стирка в обязательном порядке. Многие люди не стирают шапки в течение сезона, надели осенью и носят всю зиму. Шапка — достаточно грязный предмет, который тоже может дополнительно пачкать волосы, — сказала Нагайцева.

Ранее трихолог рассказала, что осенью и зимой необходимо пользоваться привычными средствами по уходу за волосами, однако в некоторых случаях могут быть исключения. По словам Нагайцевой, речь идет о людях с проблемной кожей головы, у которых есть атопический или себорейный дерматит. В таком случае необходимо больше увлажняющих средств, чтобы не было перхоти, подчеркнула она.