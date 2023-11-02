Названы способы защиты сосудов от атеросклеротических бляшек

Атеросклеротические бляшки могут спровоцировать ряд заболеваний, поэтому важно следить за питанием. Об этом предупредил врач Александр Шишонин.

— Правильное питание — это ключевой фактор в борьбе с атеросклерозом. Избегайте калорийной пищи, такой как мучные продукты, хлеб, пицца и фастфуд. Вместо этого увеличьте потребление свежих овощей и фруктов, зеленых овощей, рыбы, — отметил Шишонин.

Кроме того, следует заняться спортом. При этом нельзя сразу начинать с интенсивных тренировок. Помимо этого, обязательно нужно отказаться от вредных привычек, поскольку курение ухудшает состояние сосудов, написал врач в своем блоге.