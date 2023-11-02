Названы способы защиты сосудов от атеросклеротических бляшек
Атеросклеротические бляшки могут спровоцировать ряд заболеваний, поэтому важно следить за питанием. Об этом предупредил врач Александр Шишонин.
Специалист призвал исключить из рациона мучные продукты, в частности хлеб и пиццу.
— Правильное питание — это ключевой фактор в борьбе с атеросклерозом. Избегайте калорийной пищи, такой как мучные продукты, хлеб, пицца и фастфуд. Вместо этого увеличьте потребление свежих овощей и фруктов, зеленых овощей, рыбы, — отметил Шишонин.
Кроме того, следует заняться спортом. При этом нельзя сразу начинать с интенсивных тренировок. Помимо этого, обязательно нужно отказаться от вредных привычек, поскольку курение ухудшает состояние сосудов, написал врач в своем блоге.