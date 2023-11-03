Ни одна диета не поможет: названа коварная причина лишнего веса

Без решения это проблемы не получится похудеть

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Различные диеты раскачивают наш обмен веществ и негативно отражаются на пищевом поведении. При этом, чем дольше длится диета, тем сложнее сбросить вес. При том, что за лишними килограммами стоит не столько переедание, сколько подсознание. Об этом «Газете.ру» рассказала психолог, кандидат наук, специалист по коррекции нарушений пищевого поведения Галина Турецкая.

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«Самая частая причина лишнего веса — эмоциональное переедание, привычка справляться с эмоциями с помощью еды. Переедание, тяга к сладкой, жирной пище на фоне переживаний свойственны ранимым, чувствительным, неуверенным в себе людям. Еда в этом случае — способ вернуться к детской безмятежности, душевному комфорту и безопасности», — сообщила психолог.

Чтобы справиться с этим состоянием, эксперт советует перестать делить еду на ту, которую «можно» и «нельзя». По ее словам, не существует таких продуктов, от которых непременно толстеют или худеют.

«У человека, заедающего эмоции, пищевой компас сбит. С одной стороны — надо есть здоровые продукты и поменьше, с другой — нестерпимо хочется шоколада, потому что погода плохая или на работе стресс. Чтобы снизить вес, надо найти другой способ справляться с эмоциями», — объяснила Турецкая.

Невозможность скинуть ненавистные килограммы может указывать и внутренний запрет на проявление эмоций.

Так, запрещенные эмоции превращаются в запрещенную еду: это нельзя, то нельзя. Но за пищевыми запретами могут скрываться внутренние запреты и переживания, порой связанные с воспоминаниями из детства.

Психолог полагает, что существует некая взаимосвязь между сильным желанием похудеть и одновременным стремлением «удержать» тот вес, что есть сейчас.