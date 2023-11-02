Россиянам назвали укрепляющий иммунитет напиток

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал россиянам напиток, который укрепляет иммунитет. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

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Медик заявил, что березовый сок положительно влияет на иммунитет.

«На самом деле, если говорить об иммунитете весной, когда [есть] дефицит витаминов и микроэлементов, то березовый может укрепить иммунитет», — отметил врач.

По его словам, особенно полезен березовый сок, когда в рационе отсутствуют другие богатые витаминами продукты.

Ранее Сергей Агапкин и врач-диетолог Михаил Гинзбург посоветовали в холодное время года включить в рацион квашеную капусту. По словам специалистов, достаточно употреблять 50-100 граммов квашеной капусты в день, чтобы уберечь себя от простуды.