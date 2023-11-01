Эксперты рассказали, чем питаться для предотвращения деменции

Фрукты и овощи - это страховка против деменции, считают специалисты Роспотребнадзора.

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Когнитивные расстройства являются одной из наиболее актуальных проблем современной медицины, с которой сталкиваются врачи различных специальностей в клинической практике. Выраженные расстройства когнитивных функций нарушают бытовую, социальную и профессиональную деятельность, приводят к снижению качества жизни, а в ряде случаев к инвалидизации и развитию полной зависимости от окружающих, что наиболее часто наблюдается у людей пожилого и старческого возраста.

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Когнитивные нарушения – важная проблема, их распространенность, как ожидается, будет только расти по мере старения населения.

Снижение когнитивных функций можно назвать переходным этапом между нормальным старением и деменцией. Ряд исследований выявили связь между питанием и возрастными когнитивными нарушениями, в том числе деменцией.

Известно, что соблюдение диеты средиземноморского типа связано с более медленным снижением когнитивных функций и уменьшением риска развития болезни Альцгеймера у пожилых людей. Фрукты и овощи – важные компоненты средиземноморской диеты. Они содержат большое количество антиоксидантов, витаминов и фолата. Эти вещества ученые связывают с поддержанием функции головного мозга. Большое разнообразие потребляемых фруктов и овощей благотворно влияет на разные когнитивные сферы.

Ежедневное употребление достаточного количества фруктов и овощей повышает гибкость познавательных способностей, улучшает память, скорость восприятия, внимание, скорость обработки информации.

Исследования подтверждают защитный эффект фруктов, ягод и овощей от когнитивных нарушений и деменции.

Мозг чрезвычайно чувствителен к окислительным повреждениям, а фрукты, ягоды и овощи содержат много антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами, повреждающими клетки организма.

Высокое потребление фруктов и овощей – важная часть здорового питания, как и уменьшение потребления пищи, богатой насыщенными жирами. Это влияет на снижение риска когнитивных нарушений. Однако нужно помнить, что сырые овощи, например в виде салата, увеличивают нагрузку на пищеварительную систему. Тогда как овощи, прошедшие тепловую обработку, проще перевариваются, и пищевые качества их выше из-за размягчения матрикса.

Итак, существует значительная связь между потреблением фруктов и овощей и риском нарушения познавательной способности и развития деменции. Поэтому ешьте не менее 300 граммов овощей и 200 граммов фруктов разных видов и цветов в день. Помните, что примерно половина вашей тарелки должна быть заполнена овощами и фруктами.