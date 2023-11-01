$93.28+1.2698.44+0.50

Терапевт рассказала, как унять боль в суставах и при этом поднять себе настроение

Терапевт Мадждолин Джайуше в интервью журналу Vogue рассказала о простом способе поднять себе настроение и унять боль в суставах.

Терапевт рассказала, как быстро почувствовать себя лучше
© Unsplash

Эксперт посоветовала регулярно принимать прохладный душ. Врач напомнила о том, что данная процедура поможет укрепить иммунитет, снять воспаление, унять хроническую боль в суставах и мышцах, а еще улучшить метаболизм.

Медик также отметила, что регулярный прием прохладного душа снижает риск развития диабета второго типа, а также помогает бороться с симптомами депрессии.

Врач Горенков объяснил, влияет ли на самочувствие человека магнитная буря

Во время процедуры вода должна быть около 15 градусов. Терапевт посоветовала принимать прохладный душ днем или вечером, поскольку утром тело немного холоднее, чем в другие часы.

В заключение врач добавила, что процедура может быть противопоказана пациентам с болезнями сердца, повышенным артериальным давлением и астмой.

Ранее "Рамблер" рассказывал о неочевидной причине плохого настроения.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости