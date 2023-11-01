Терапевт рассказала, как быстро почувствовать себя лучше

Терапевт Мадждолин Джайуше в интервью журналу Vogue рассказала о простом способе поднять себе настроение и унять боль в суставах.

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Эксперт посоветовала регулярно принимать прохладный душ. Врач напомнила о том, что данная процедура поможет укрепить иммунитет, снять воспаление, унять хроническую боль в суставах и мышцах, а еще улучшить метаболизм.

Медик также отметила, что регулярный прием прохладного душа снижает риск развития диабета второго типа, а также помогает бороться с симптомами депрессии.

Во время процедуры вода должна быть около 15 градусов. Терапевт посоветовала принимать прохладный душ днем или вечером, поскольку утром тело немного холоднее, чем в другие часы.

В заключение врач добавила, что процедура может быть противопоказана пациентам с болезнями сердца, повышенным артериальным давлением и астмой.