Внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, сколько тыквы можно съедать в день. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт напомнил о том, что несмотря на свою низкокалорийность, тыква является продуктом с высоким гликемическим индексом. Вот почему употреблять данный овощ нужно в умеренных количествах – в день не более 200-300 г взрослым и 100 граммов детям.