Психолог рассказала об опасности зависимости от тренировок

Психолог Джоанна Сильвер рассказала об опасности зависимости от тренировок. Ее слова приводит Daily Mail.

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Специалист объяснила, что зависимость от фитнеса может свидетельствовать о развитии нервной анорексии. «Последствиями такого расстройства могут стать болезни сердца и сосудов, почечная недостаточность и бесплодие. Заболевание тяжело диагностировать, поскольку оно зачастую воспринимается пациентом и окружающими как забота о здоровье», — заявила она.

Также Сильвер перечислила признаки, на которые стоит обратить внимание, чтобы не пропустить проблему. Психолог рассказала, что зависимые от спорта люди отдают приоритет упражнениям, а не времени с семьей и друзьями, чрезмерно беспокоятся о своем питании, чувствуют сильную вину за пропуск занятий.