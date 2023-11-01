Перхоть — состояние головы, при котором частички кожи отслаиваются на протяжении долгого времени. Трихолог, косметолог Анастасия Курская в интервью "АиФ" отметила, что заразиться перхотью невозможно.

Перхоть, по словам Курской, никак не сказывается на физическом здоровье человека, но может привести к неуверенности к себе и дискомфорту.

Среди причин перхоти Курская называет себорейный дерматит, грибок рода Malassezia, сухость кожи головы, нарушения в работе иммунитета, стресс, гормональные нарушения и др.

"Вернуть коже головы здоровый вид реально, но для этого нужно регулярно соблюдать правила по уходу за волосами, а также внести определенные изменения в питание и образ жизни", — говорит Курская.

Чтобы перхоть не тревожила кожу головы, необходимо пользоваться лечебными шампунями, полоскать волосы травами, мыть голову теплой водой каждый день и наносить термозащитные средства перед сушкой.

Перхоть может быть вызвана и долгим нахождением на солнце, в этом случае лучше надеть головной убор, защищающий волосы от УФ-лучей. Хлорированная вода также усугубляет перхоть, поэтому трихолог рекомендует всегда надевать шапочку во время плавания в бассейне.