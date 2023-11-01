Сомнолог рассказал о влиянии гаджетов на качество ночного отдыха
Член правления Межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, как использование гаджетов влияет на качество ночного сна.
Эксперт пояснил, что свет, исходящий от дисплеев электронных устройств, нарушает выработку гормона сна мелатонина в организме. Кроме того, информация, получаемая из гаджетов, может приводить к тревожности и навязчивым мыслям. Оба фактора могут провоцировать проблемы с засыпанием.
Кудинов уточнил, что мелатонин вырабатывается в головном мозге тогда, когда на сетчатку глаза прекращает падать свет.
— Соответственно, свет от гаджетов и ламп в ночное время приостанавливает или нарушает выработку мелатонина и может привести к тому, что сонливость «вовремя не придет», — пояснил он в комментарии Общественной Службе Новостей.
Кудинов посоветовал исключать использование гаджетов хотя бы за 15–30 минут до отхода ко сну. Также необходимо помнить об информационной гигиене.