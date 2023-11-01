Терапевт объяснила, в каких случаях храп может привести к инсульту
Многие люди считают храп неприятным, но не опасным явлением. Однако специалисты предупреждают, что он далеко не безобиден. Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина рассказала, почему нельзя оставлять храп без внимания и в каких случаях нужно обязательно обратиться к врачу.
"Во-первых, храп может быть симптомом опасного заболевания - обструктивного апноэ сна. При этом во время сна происходят периодические остановки дыхания. В результате снижается количество кислорода, поступающего в организм и нарушается длительность и качество сна. Это может стать причиной повышения артериального давления, инфаркта, инсульта, сахарного диабета и внезапной сердечной смерти. Человек с апноэ сна опасен и для окружающих, поскольку может стать причиной бытовых и дорожно-транспортных травм из-за дневной сонливости", - объяснила Оксана Драпкина.
Вторая причина для беспокойства - сильный храп ускоряет развитие атеросклероза. "Вибрация передается на сосуды и травмирует их, так же как работа с отбойным молотком вызывает вибрационную болезнь. Храп может разрушить уже появившуюся атеросклеротическую бляшку и стать причиной инфаркта миокарда или инсульта", - отметила доктор Драпкина в своем Telegram-канале.
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