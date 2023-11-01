Осенью и зимой из-за дефицита мелатонина может развиться сезонное аффективное расстройство. Симптомы САР — плохое настроение, изменения аппетита (в основном его повышение), усталость. О том, как бороться с сезонной тоской, "Вечерней Москве" рассказала диетолог-нутрициолог Елена Кочнева.

Врач отмечает, что вследствие недостатка солнечного света нарушается синтез серотонина и дофамина, потому что в процессе выработки им помогает особый фермент, который работает только на солнце.

Чтобы избежать развития САР, надо потреблять витамин D, витамины группы В, магний и адаптогены и правильно питаться, говорит Кочнева.

Мы не употребляем в нужном количестве дикую, свежую рыбу и морепродукты, так большая часть территории России находится в глубине материка. Иными словами, каждый из нас нуждается в дополнительных источниках нутриентов.