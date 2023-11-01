Названы три правила измерения давления

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали три правила, которые нужно соблюдать при измерении давления. Выпуск доступен на сайте телеканала.

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Специалисты порекомендовали россиянам использовать только электронный тонометр.

«Глобально этот тонометр убрал многие ошибки в измерении артериального давления за счет стандартизации», — аргументировал Гандельман.

Малышева подтвердила слова коллеги, обратив внимание на то, что при работе с механическим тонометром велика вероятность ошибки.

Кроме того, врачи заявили, что самые точные результаты прибор покажет, если измерять давление на плече. Малышева назвала этот способ проверки давления «золотым стандартом». По ее словам, если закрепить прибор на другой части руки, например, на запястье, результат будет менее точным.

Гандельман и Малышева напомнили телезрителям, что важно подбирать манжету тонометра по размеру.