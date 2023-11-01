Дерматолог дала рекомендации по выбору мыла для рук

Чем натуральнее состав мыла, тем лучше. Из каких компонентов должно быть сделано хорошее моющее средство, «ФедералПресс» узнал у дерматолога, косметолога Наталии Рудыки.

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«В мыле не должно быть синтетических поверхностно-активных веществ (ПАВ), полиэтиленгликолей (ПЭГ), триэтаноламинов, синтетических красителей, отдушек и ароматизаторов», – сказала специалист.

Натуральное мыло – это соли жирных кислот растительных масел. Поэтому оно, по словам Рудыки, не будет иметь ярких запаха и окраски.

Хорошо, если в состав моющего средства входят еще лекарственные растения, глина, минералы лечебные грязи и эфирные масла для аромата.