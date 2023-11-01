Чем вреден и полезен сахар для здоровья, согласно науке

Без сахара торт не был бы таким соблазнительным, фрукты - ароматными, а выпечка - вкусной. Профессора кафедры питания Университета Монреаля рассказали о том, какую роль сахар играет в нашем рационе.

© Ferra.ru

Сахара - это углеводы. Они дают нашим органам энергию для функционирования, и мы не можем жить без сахара в крови. Когда мы потребляем углеводы, некоторые из них сразу же используются для получения энергии, а другие сохраняются в печени и мышцах. В жир углеводы превращаются только в случае, если организм не может сжечь калории, потребляемые во время еды.

По словам профессора Мэй Фарадж, углеводы должны составлять 45-65% от общего количества всех калорий в день. Важно при этом, чтобы углеводы поступали в основном из продуктов с хорошей питательной ценностью. То есть из овощей, фруктов, чечевицы, бобов, цельнозерновых продуктов. Менее 10% от общего числа ежедневных калорий должно поступать из добавленного сахара.

Когда мы едим сахар, то в мозге активируется система вознаграждения и высвобождается дофамин. Правда, стать «зависимым» от сахара всё же невозможно, по мнению специалиста. Это нельзя назвать зависимостью, так как у людей не развивается толерантность к сахару, не возникает синдром абстиненции, это не влияет на их повседневную жизнь, не мешает их личной или профессиональной жизни (по сравнению с наркотиками).

Некоторые из нас любят сладости сильнее остальных. Это может быть связано с генетическими факторами и с факторами окружающей среды.

Исследования также показали, что сахар уменьшает боль, особенно у младенцев и маленьких детей. Также сладкая пища снижает уровень кортизола у тех, кто испытывает умеренный стресс.

При этом в долгосрочной перспективе и в больших количествах сахар негативно влияет на органы и нервную систему человека. А в умеренных количествах этот продукт безвреден.