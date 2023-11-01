Почему веганство и вегетарианство не одно и то же

Каждый год 1 ноября отмечается Международный день вегана, когда приверженцы этого образа жизни проводят акции и информационные мероприятия.

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Праздник был установлен в 1994 году в честь 50-летия Общества веганов Великобритании. История общества началась с письма, опубликованного вегетарианским движением города Лестер в информационном бюллетене, где ставился вопрос об этичности употребления молочных продуктов. Это породило дискуссию о том, как называть вегетарианцев, не употребляющих молоко, а также дало начало философии веганства как принципа отказа от эксплуатации животных.

Отметим, что веганство — наиболее строгая форма вегетарианства. Веганы едят продукты только растительного происхождения. Также они не используют мех, кожу и шерсть животных. Вегетарианцы, исключающие употребление мяса, сохраняют в своем рационе яйца и кисломолочные продукты, чем не наносят вред организму.

Систему питания веганов часто критикуют медики и специалисты по здоровому питанию, и особенную тревогу вызывает влияние веганского рациона на организмы детей и подростков. Так, эксперты указывают на высокие риски развития анемии, вызванной дефицитом витамина В12.

Кроме того, при растительном питании, по мнению врачей, снижается минеральная плотность тканей, что повышает частоту переломов.

Также, согласно данным английских ученых, у вегетарианцев и веганов риск получить инсульт на 20 процентов выше, чем у мясоедов. Эксперты связывают это с низким уровнем общего холестерина в крови.