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Как выявить дефицит меди и зачем вообще она нужна

Не зря этот микроэлемент считается одним из важнейших для человека. О том, как медь действует на организм и как выявить её нехватку, рассказала врач-нутрициолог Екатерина Ходянок.

Как выявить дефицит меди и зачем вообще она нужна
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Также вы узнаете, в каких продуктах содержится медь и какова её норма в день на человека.

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Зачем организму медь

Этот микроэлемент необходим человеку по многим причинам:

  • для поддержания нормальной структуры костей, хрящей и сухожилий;
  • эластичности стенок кровеносных сосудов, лёгочных альвеол;
  • для кожи и миелиновых оболочек нервов;
  • она способствует усвоению железа;
  • повышает устойчивость организма к ряду инфекций;
  • смягчает проявления многих аутоиммунных заболеваний;
  • связывает микробные токсины и усиливает действие антибиотиков;
  • имеет выраженное противовоспалительное свойство;
  • для антиоксидантной защиты организма;
  • для нормального углеводного обмена;
  • входит в состав важнейших ферментов, например цитохромоксидазы и тирозиназы.

В каких продуктах содержится медь

Богаты медью орехи, злаки, печень, сырой яичный желток, кисломолочные продукты, овощи, фрукты и ягоды, рассказывали ранее в Центре гигиены и эпидемиологии республики Марий Эл.

Кроме этого, источники меди — это рыба, морепродукты, свежее мясо животных, проросшая пшеница, соя, ржаной хлеб, спаржа, картофель и укроп.

По словам специалистов центра, обычно вполне достаточно меди, которую организм получает вместе с едой. Её нехватка чаще всего обусловлена природными особенностями или нарушением обменных процессов.

Норма меди

По словам ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргариты Провоторовой, в среднем взрослому человеку нужно около 2–3 мг меди в сутки. Если организм долгое время будет получать меньше 1 мг, может развиваться дефицит.

Дефицит меди: как определить

Нутрициолог Ходянок объяснила, что оценку содержания самой меди в организме определяют с помощью лабораторных исследований. Анализ делают по крови, моче и волосам.

Зачем организму железо

Ещё один важнейший для здоровья микроэлемент и более известный собрат меди — железо. А медь как раз способствует его усвоению.

Какие функции выполняет само железо, рассказала врач-терапевт, дерматолог Ирина Баранова:

  • выработка эритроцитов;
  • тканевое и клеточное дыхание;
  • энергетический обмен;
  • кроветворение, синтез ДНК;
  • деление клеток;
  • иммунобиологические процессы;
  • окислительно-восстановительные реакции (передача электронов);
  • участие в адекватной генерации нервных импульсов в синапсах.

Железо содержится в организме в виде ферритина, уточнила врач. По её словам, чаще всего повышенный ферритин бывает у мужчин, у женщин же, наоборот, — пониженный.

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