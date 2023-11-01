Как выявить дефицит меди и зачем вообще она нужна
Не зря этот микроэлемент считается одним из важнейших для человека. О том, как медь действует на организм и как выявить её нехватку, рассказала врач-нутрициолог Екатерина Ходянок.
Также вы узнаете, в каких продуктах содержится медь и какова её норма в день на человека.
Зачем организму медь
Этот микроэлемент необходим человеку по многим причинам:
- для поддержания нормальной структуры костей, хрящей и сухожилий;
- эластичности стенок кровеносных сосудов, лёгочных альвеол;
- для кожи и миелиновых оболочек нервов;
- она способствует усвоению железа;
- повышает устойчивость организма к ряду инфекций;
- смягчает проявления многих аутоиммунных заболеваний;
- связывает микробные токсины и усиливает действие антибиотиков;
- имеет выраженное противовоспалительное свойство;
- для антиоксидантной защиты организма;
- для нормального углеводного обмена;
- входит в состав важнейших ферментов, например цитохромоксидазы и тирозиназы.
В каких продуктах содержится медь
Богаты медью орехи, злаки, печень, сырой яичный желток, кисломолочные продукты, овощи, фрукты и ягоды, рассказывали ранее в Центре гигиены и эпидемиологии республики Марий Эл.
Кроме этого, источники меди — это рыба, морепродукты, свежее мясо животных, проросшая пшеница, соя, ржаной хлеб, спаржа, картофель и укроп.
По словам специалистов центра, обычно вполне достаточно меди, которую организм получает вместе с едой. Её нехватка чаще всего обусловлена природными особенностями или нарушением обменных процессов.
Норма меди
По словам ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргариты Провоторовой, в среднем взрослому человеку нужно около 2–3 мг меди в сутки. Если организм долгое время будет получать меньше 1 мг, может развиваться дефицит.
Дефицит меди: как определить
Нутрициолог Ходянок объяснила, что оценку содержания самой меди в организме определяют с помощью лабораторных исследований. Анализ делают по крови, моче и волосам.
Зачем организму железо
Ещё один важнейший для здоровья микроэлемент и более известный собрат меди — железо. А медь как раз способствует его усвоению.
Какие функции выполняет само железо, рассказала врач-терапевт, дерматолог Ирина Баранова:
- выработка эритроцитов;
- тканевое и клеточное дыхание;
- энергетический обмен;
- кроветворение, синтез ДНК;
- деление клеток;
- иммунобиологические процессы;
- окислительно-восстановительные реакции (передача электронов);
- участие в адекватной генерации нервных импульсов в синапсах.
Железо содержится в организме в виде ферритина, уточнила врач. По её словам, чаще всего повышенный ферритин бывает у мужчин, у женщин же, наоборот, — пониженный.