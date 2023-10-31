Эксперты перечислили полезные и вредные продукты для микрофлоры кишечника
Специалисты Роскачества рассказали, какие продукты полезны для микрофлоры кишечника, а какие могут привести к воспалению.
По их словам, микробиом кишечника человека состоит из триллионов микроскопических организмов - бактерий, вирусов и грибков. Эксперты уверены, что укрепить здоровье кишечника можно естественным путем с помощью правильного питания.
Для этого нужно есть полезные продукты для микрофлоры кишечника. К ним относятся бананы, кефир, йогурт, темпе, творог, чайный гриб без сахара, кимчи, мисо, квашеная капуста и зеленый чай.
Многие продукты, наоборот, вредны для микрофлоры и приводят к воспалению. Специалисты не советуют увлекаться молоком, алкоголем, красным мясом, жареными продуктами, полуфабрикатами и колбасными изделиями, кофе, газировкой, фруктозой, искусственными подсластителями (сукралозой, сахарином и соединениями семейства полиолов), а также продуктами с высокой степенью обработки. К примеру, это замороженные первые блюда, фастфуд, белый хлеб и большинство овощных консервов.