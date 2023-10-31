Полезные и вредные продукты для микрофлоры кишечника

Специалисты Роскачества рассказали, какие продукты полезны для микрофлоры кишечника, а какие могут привести к воспалению.

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По их словам, микробиом кишечника человека состоит из триллионов микроскопических организмов - бактерий, вирусов и грибков. Эксперты уверены, что укрепить здоровье кишечника можно естественным путем с помощью правильного питания.

Для этого нужно есть полезные продукты для микрофлоры кишечника. К ним относятся бананы, кефир, йогурт, темпе, творог, чайный гриб без сахара, кимчи, мисо, квашеная капуста и зеленый чай.