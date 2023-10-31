Врач рассказал, как можно быстро заснуть

Доктор Каран Раджан дал несколько рекомендаций по поводу того, как можно быстрее засыпать и улучшить качество сна.

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Одна из главных привычек, которую нужно выработать, чтобы легко засыпать, - это пробуждение в одно и то же время каждый день. Чем дольше в выходные вы проводите времени в постели, тем сильнее ваш мозг сбивается с толку. В результате вы будете чувствовать вялость.

Ещё одна важная привычка - ложиться спать только тогда, когда вы чувствуете сонливость. Уже через пару недель такой практики, если вы при этом будете вставать в одно и то же время, вы заметите, что ощущение сонливости станет более предсказуемым.

Alexander Grey

Если вы работаете по ночам, то утром надевайте солнцезащитные очки, когда идёте домой.

Чтобы сон днём был качественным, убедитесь, что в спальне достаточно темно. Помочь в этом может и маска для сна.