Сезонный напиток, который улучшает работу сердца и сосудов

И предупреждает развитие депрессии и появления тревоги.

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«Свежевыжатые соки считаются элементом здорового питания, и всё больше людей включают их в свой рацион. Одни начинают с них день, другие — заменяют ими овощи и фрукты, некоторые предпочитают в качестве перекуса. И одним из самых популярных является тыквенный сок. Чем он полезен и можно ли им заменить продукт в свежем виде? Сейчас разберёмся», — Алена Денисова, нутрициолог, эксперт FPA.

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Питательные вещества в соке тыквы

Свежевыжатый тыквенный сок не только яркий внешне и приятный на вкус, но ещё и обладает многими полезными свойствами.

К ним относятся:

Содержание бета-каротина. Это красно-оранжевый пигмент, который находится в некоторых овощах и фруктах и придаёт им особый цвет. Особенно богатыми его источниками являются мускатная тыква, морковь, тёмно-листовая зелень и сладкий картофель. Бета-каротин действует в качестве антиоксиданта, защищая клетки от свободных радикалов.

Наличие витамина А. Бета-каротин преобразуется в организме в витамин А, поддерживая здоровье костей, кожи, глаз и иммунной системы. Кроме этого, микроэлемент также помогает работе сердца и благоприятно влияет на уровень холестерина в крови. Его дефицит может привести к ухудшению зрения, сухости кожи и ослаблению иммунитета.

Увлажняющее действие. Осенью распространены сухость кожи и проблемы с дыханием. Поэтому в это время стоит особое внимание уделять адаптации организма к более прохладным, ветреным температурам и поддержке пищеварительной системы. В самый засушливый сезон к продуктам с увлажняющими свойствами относятся темпе, ячмень, просо, грибы, миндаль и варёные груши. Кроме этого, стоит дополнить рацион тыквой, свёклой, морковью и пастернаком.

Защита от стресса. Этот эффект относится к семенам тыквы: конечно, они не избавят от стресса, но помогут уменьшить негативные последствия для здоровья, которые тесно связаны с хроническим стрессом, включая бессонницу и сердечно-сосудистые заболевания. Эта составляющая овоща содержит большое количество аминокислоты триптофана, которая связана с повышением уровня серотонина, что, в свою очередь, снижает вероятность развития депрессии и появления тревоги.

Калорийность на 100 г: 38 ккал.

Являются ли соки полноценной заменой свежим фруктам и овощам?

Даже с учётом всей пользы соков, сказать, что они способны заменить свежие продукты, нельзя. Причин на это несколько. Первая заключается в том, что соки являются хорошим источником ряда витаминов и минералов, однако большинство из них также содержат много сахара, что делает его спорным напитком для здоровья.

Вторая причина состоит в отсутствии клетчатки. Именно она содержится в свежих фруктах и овощах и оказывает влияние на процесс подъёма уровня глюкозы в крови. Человек в этом случае испытывает более продолжительное чувство сытости.

Соки же лишены клетчатки, поэтому их можно назвать источником сахара, но они содержат некоторое количество витаминов, которых нет в сладких газированных напитках.

Важность клетчатки объясняется:

1. Положительным влиянием на сердечно-сосудистую систему. Потребление большего количества растворимой клетчатки, например, содержащейся в овсе и фруктах, связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

2. Снижением риска развития диабета. Люди, которые придерживаются питания с высоким содержанием клетчатки, реже страдают диабетом. Кроме этого, такой рацион играет важную роль в остановке прогрессирования преддиабета в диабет. Соки, обогащённые клетчаткой, могут оказывать умеренное влияние на чувство сытости и немного снижать всплески инсулина и глюкозы в ответ на сладкий напиток.

Однако это не означает, что употребление сока с мякотью является оптимальным способом получения достаточного количества клетчатки. Это говорит лишь о том, что такой напиток может оказывать более благоприятное влияние на гликемический ответ по сравнению с соком, не содержащим клетчатки.

3. Пользой для здоровья кишечника. Клетчатка улучшает здоровье желудочно-кишечного тракта и способствует положительным изменениям в кишечнике, что способно улучшить общее самочувствие человека.

4. Влиянием на микробиоту. Сильное влияние клетчатка оказывает на разнообразие и состав микробиоты желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) — микроорганизмов, живущих в нём. Это разнообразие и состав могут играть важную роль в общем физическом благополучии: бактерии в кишечнике взаимодействуют друг с другом и организмом человека, влияя на здоровье и развитие заболеваний.

Микробиота ЖКТ здорового человека обычно содержит несколько сотен видов, на долю которых приходятся триллионы микроорганизмов, поэтому питание с высоким содержанием клетчатки связано с более разнообразной микробиотой.

5. Положительным влиянием на психологическое состояние. Такая связь может быть объяснена взаимодействием кишечника и мозга. Дело в том, что положительные изменения в составе кишечной микробиоты, вызванные более высоким потреблением клетчатки, могут положительно влиять на нейротрансмиссию (передача нервного импульса), поэтому достаточное потребление клетчатки приводит к тому, что люди реже страдают депрессией.

6. Скоростью потребления. Сок обычно потребляется быстрее и в бóльших количествах, чем овощи и фрукты, но с меньшим влиянием на сытость и бóльшим потреблением калорий.

Каждый человек должен употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки, витаминов и минералов, необходимых для здоровья и долголетия. Конечно, заманчиво поверить, что эти преимущества распространяются и на 100% фруктовый сок. Здесь может показаться, что от напитков надо полностью отказаться в пользу свежих продуктов.

На самом деле, в этом нет необходимости: достаточно бóльшую часть рациона отводить под овощи и фрукты, а соки употреблять как дополнение к питанию. В таком случае организм получит достаточное количество клетчатки, а напитки как ещё один источник витаминов и минералов не принесут вреда здоровью.

Вред тыквенного сока

Стоит отметить, что при индивидуальных аллергических реакциях или непереносимости стоит ограничить потребление напитка. Также людям с сахарным диабетом или проблемами с почками и желчным пузырём необходимо проконсультироваться с врачом, так как напиток обладает желчегонным действием. То же касается и тех, у кого есть язва двенадцатиперстной кишки, гастрит с низким уровнем кислотности и хроническая диарея.