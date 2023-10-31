Врач перечислила снижающие риск развития рака продукты

На риск развития онкологических заболеваний влияют не только окружающая среда, гены и вредные привычки, но и рацион питания. Какие продукты употреблять для профилактики онкологии, рассказала врач-гастроэнтеролог Алла Губина.

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По словам специалиста, здоровый рацион питания способен уменьшить риск развития злокачественных опухолей на 10–20%. Для этого он должен состоять из следующих групп продуктов: фруктов, овощей, бобовых, нежирного мяса и птицы, рыбы, яиц, цельнозерновых и злаковых с высоким содержанием клетчатки.

Также для профилактики онкологии стоит употреблять тофу, орехи, семена, молоко, йогурт, сыр и альтернативные продукты, в основном с пониженным содержанием жира, обратила внимание гастроэнтеролог.