Как укрепить иммунитет осенью

Чтобы поддержать иммунитет осенью, необходимо помнить о витаминах и повысить «полезные» калории, рассказали «МК в Мурманске» специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики ГОАУЗ «МОЦСВМП». По словам экспертов, также в осенне-зимний сезон не стоит истощать организм диетами.

© unsplash.com

Специалисты порекомендовали ежедневно есть не менее 400 г овощей и фруктов, а также следить за количеством белка в рационе. Дефицит белковой пищи приводит к снижению сопротивляемости организма инфекциям и к отрицательным изменениям гормонального фона.

Кроме того, осенью нужно повысить калорийность еды, однако не за счет фастфуда и мучного, а употребляя больше полезных продуктов. Это супы, мясо и рыба на пару, морепродукты, а также крупяные гарниры.