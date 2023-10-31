Врач рассказала о специфике тренировок в разное время суток

«Единого мнения о наиболее оптимальном времени для занятий спортом нет — физические нагрузки приносят организму пользу и утром, и вечером. Утром упражнения помогают начать день энергично, дневные тренировки — идеальный способ размяться и отвлечься от монотонной работы, особенно если она предполагает долгое нахождение в одной позе, например за компьютером», — сказала эксперт в беседе с Life.ru.