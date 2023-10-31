Специалист рассказала, какие продукты помогут справиться со стрессом

В борьбе со стрессом помогают не только отдых и прием медикаментов, но и правильное питание. Что съесть, чтобы меньше нервничать, "Аргументам и Фактам" рассказала нейропсихолог Катерина Святкина.

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По словам специалиста, с задачей справляются ферментированная пища, субпродукты и бульоны. В первом случае речь идет, например, о квашеной капусте и кефире, во втором – о почках, печени и желудках.

"Достаточно будет 150 грамм квашеной капусты в день и стакана домашнего кефира, и вы почувствуете эффект от такой "диеты" уже через 2-3 недели".

Также нейропсихолог советует добавить в рацион богатые хорошим холестерином, протеинами, витаминами яйца, а также зелень – листовые салаты, брокколи, брюссельскую капусту и др.

Если не переедать и употреблять вышеперечисленные полезные продукты, то организм будет лучше бороться со стрессом, резюмировала Катерина Святкина.