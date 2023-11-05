Почему женщины живут дольше мужчин

В большинстве стран мира женщины живут в среднем дольше мужчин. В России, по официальным данным, разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами достигает почти 10 лет.

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О том, почему женщины живут дольше, чем мужчины, — в материале "Рамблер".

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Гормоны

Все начинается с гормонов. Удивительно, но эстроген играет большую роль в том, что женщины живут дольше. (По крайней мере, до тех пор, пока не наступит менопауза и уровень эстрогена не снизится естественным образом).

Эстроген поддерживает здоровье кровеносных сосудов, вызывая их расширение и улучшая работу эндотелиальных клеток. Это позволяет улучшить кровоток и снизить риск развития атеросклероза, который является одной из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний. Эстроген может улучшать холестериновый профиль, снижая уровень LDL (плохого) холестерина и повышая уровень HDL (хорошего) холестерина.

Эстроген также способствует уменьшению воспаления в кровеносных сосудах, что может снизить риск развития хронических сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, инфаркты, инсульты и сердечная недостаточность.

Вредные привычки и рискованное поведение

Еще одна причина, по которой женщины живут дольше мужчин, заключается в том, что они не так часто совершают рискованные поступки. Мужчины более склонны к таким социальным привычкам, как курение, употребление алкоголя, наркотиков и неправильное питание.

Такое поведение повышает риск развития следующих хронических заболеваний: гипертонии, гиперлипидемии, сахарного диабета, хронической обструктивной болезни легких, хронической болезни почек, цирроза печени и ожирения. Все эти хронические заболевания в конечном итоге могут привести к смертельному исходу.

Кроме того, мужчины чаще занимаются опасными видами работ, неосторожно водят машину и больше рискуют в спорте. Это может привести к несчастным случаям и травмам, что сделает их жизнь еще короче.

Питание и спорт

Регулярное употребление здоровой и питательной пищи может помочь прожить дольше, и, согласно исследованиям, женщины делают это чаще, чем мужчины.

У тех, кто регулярно занимается физическими упражнениями, больше шансов укрепить здоровье сердца, нормализовать вес и общее самочувствие — все это может добавить несколько лет жизни. Изменение привычек в питании и физических нагрузках, помимо всего прочего, может помочь как мужчинам, так и женщинам прожить более долгую и здоровую жизнь.

Походы ко врачу

Мужчины гораздо чаще отмахиваются от приступов боли в груди или одышки как от незначительного симптома, который со временем проходит, чем обращаются за медицинской помощью, чтобы выяснить, нет ли в этом чего-то серьезного. Мужчины отказываются от помощи и продолжают бороться с дискомфортом до тех пор, пока не оказываются в тяжелой ситуации, что приводит к ухудшению состояния здоровья.

А те мужчины, которые все же обращаются к врачу? Они не всегда прислушиваются к ним и не всегда следуют их советам. Исследование Американской академии семейных врачей, проведенное в 2017 году, показало, что до половины мужчин, обращающихся к врачу, не следуют его рекомендациям. Это включает в себя отказ от приема рецептурных препаратов, невыполнение предписаний, несоблюдение сроков обследования и неявку на контрольный прием.

При таких заболеваниях, как гипертония, гиперлипидемия и сахарный диабет, мужчины гораздо реже соглашаются на прием лекарств, поскольку часто не чувствуют симптомов.