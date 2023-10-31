Какие народные средства действительно помогут справиться с похмельем

Рассол действительно может помочь справиться с симптомами похмелья, однако он должен быть не маринадный, а соляной.

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Об этом kp.ru рассказала врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением КДЦ "Измайловский" Пироговского центра Любовь Дулова, комментируя мнение врача общей практики Росса Перри и нарколога Олалекена Отулана о неэффективности такого способа.

При этом эксперт предупредила, что нельзя выпивать слишком много такого рассола, потому что могут появиться отеки. Аналогичного эффекта помогут добиться солевые растворы, которые назначают при пищевых инфекциях, добавила она.

Еще один популярный способ справиться с похмельем - приготовление коктейля из томатного сока и сырого яйца. С его помощью также можно восстановить силы, но только в случае уверенности, что яйцо свежее, отметила Дулова.

Если у человека нет проблем с желудочно-кишечным трактом, можно принять Аспирин, заключила терапевт.

Росс Перри и Олалекен Отулана до этого рассказали, что рассол, сырые яйца и кофе не помогут почувствовать себя лучше при похмелье. Врачи объяснили, что употребление рассола практически не влияет на уровень электролитов. Кроме того, если выпить слишком много, это может спровоцировать отеки и вздутие живота.