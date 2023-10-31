Как нужно изменить образ жизни для повышения иммунитета
Врачи рассказали, как стоит изменить образ жизни, чтобы повысить иммунитет и реже болеть.
В период активизации респираторных инфекций медики советуют лучше высыпаться, контролировать стресс, пить больше жидкости, не забывать о физической активности и изменить рацион питания. При этом спать необходимо не менее семи–девяти часов, а в еде должны преобладать фрукты и овощи.
В функционировании иммунной системы жизненно важную роль играет витамин D. Для восполнения дефицита этого элемента можно использовать лекарственные препараты.
Врачи также отмечают, что регулярные умеренные физические упражнения снижают риск заражения, в то время как интенсивные физические упражнения, такие как марафон, могут увеличить риск.
Также медики рекомендуют отказаться от вредных привычек, особенно курения, передает издание «Профиль».