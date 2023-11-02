Тревогу и стресс нужно учиться контролировать

Тревога – неотъемлемая часть нашей жизни. У каждого человека бывают моменты и ситуации, вызывающее беспокойство.

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Тревожность – это психологическая особенность человека. Триггеры для тревожности у всех разные.

Чтобы не допустить развития негативных последствий, нужно учиться контролировать стресс. В этом помогают умеренные физические нагрузки, хобби, ограничение потребления негативной информации в интернете и СМИ, планирование дня и обращение за помощью к специалисту.

По данным ВОЗ, около 70% известных заболеваний инициируются эмоциональным стрессом, который неизбежно приводит к снижению иммунной резистентности и ухудшению качества жизни.

Факты о стрессе.

Лучший способ профилактики последствий стресса — здоровый образ жизни. Полное освобождение от стрессов вызывает скуку, апатию, снижает мотивацию к труду и получению знаний, общий тонус организма. Стресс является пятым по важности фактором, предрасполагающим к возникновению сахарного диабета. Чем выше уровень стресса в обществе, тем чаще и больше люди покупают и едят шоколад. Алкоголь и табак не спасают от стресса, а только усиливают его. Горький шоколад, орехи, бананы и имбирь повышают настроение и помогают бороться со стрессом.