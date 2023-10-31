Кетодиета – это система питания, в которой ограничивается потребление углеводов (до 50 грамм в день). При таком рационе питания происходит переключение организма на получение энергии преимущественно из жиров, а не из углеводов.

Кетодиета, несмотря на свою популярность, несет определенные риски для здоровья. Один из главных побочных эффектов этой диеты — повышенная нагрузка на почки из-за выведения кетоновых тел.