Работает ли кетодиета: видео
Кетодиета – это система питания, в которой ограничивается потребление углеводов (до 50 грамм в день). При таком рационе питания происходит переключение организма на получение энергии преимущественно из жиров, а не из углеводов.
Кетодиета, несмотря на свою популярность, несет определенные риски для здоровья. Один из главных побочных эффектов этой диеты — повышенная нагрузка на почки из-за выведения кетоновых тел.
При возникновении проблем со здоровьем одним из самых важных шагов станет обращение к врачу, поэтому нужно знать, как правильно и наиболее эффективно говорить о болезни со специалистом.
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