Малышева рассказала, какая вакцина снижает риск болезни Альцгеймера

Вакцинация от опоясывающего лишая (herpes zoster) может снизить риск развития болезни Альцгеймера, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Это связано с тем, что вирус герпеса оказывает негативное влияние на головной мозг человека и в 3,5 раза увеличивает вероятность слабоумия. Опасность может представлять даже герпес на губах.

© News.ru

Врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что вирус герпеса «живет» в нервных клетках человека. У детей он может вызывать ветрянку, у взрослых же он становится причиной развития опоясывающего лишая — крайне болезненного состояния, характеризующегося появлением высыпаний на теле. По словам иммунолога, боль у пациентов с этой болезнью не исчезает даже тогда, когда уходит сыпь. Это обусловлено тем, что лишай задействует нерв, передающий болевые сигналы в мозг. Также вирус герпеса повышает риск развития болезни Альцгеймера.

После herpes zoster увеличивается частота сердечно-сосудистых катастроф в течение первого года от 20% до 30%. Прививка может предупредить инфаркты и инсульты, — добавил кардиолог Герман Гандельман.

Вакцинация от опоясывающего лишая в России не включена в календарь прививок. Врачи рекомендуют россиянам в возрасте старше 50 лет самостоятельно посетить врача и сделать прививку в целях профилактики инфаркта, инсульта, лишая и болезни Альцгеймера.