7 случаев, при которых брекеты могут только навредить

Ещё недавно прикус долго и мучительно исправляли с помощью громоздких железных конструкций, которые надолго отвращали людей от того, чтобы улыбаться и есть яблоки.

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Сейчас в арсенале врачей-ортодонтов есть лёгкие незаметные брекеты и прозрачные капы, но даже они могут нанести вред, если подходить к делу неправильно.

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В каких случаях брекеты скорее навредят вашей улыбке, объяснила Карина Латышева, главный врач «Стоматологического центра доктора Латышевой».

Кариес и не только

Нельзя устанавливать брекеты на зубы, в которых есть глубокие кариозные процессы или другие серьёзные воспаления, например пульпит, периодонтит. При движении зубов любая патология может прогрессировать, а лечение — усложняться. Чтобы добраться до очага непролеченной ранее инфекции, бывает, нужно отклеивать брекеты и снимать дуги, что усложняет и удлиняет процесс исправления прикуса.

Налёт на зубах

Брекет — это всего лишь кусочек металла, и он не вызывает кариозные процессы. Но чистка зубов с брекетами будет затруднена. Система создаёт труднодоступные места, и качественно удалить налёт не всегда получается. Именно поэтому важно провести профессиональную гигиену полости рта перед началом лечения, чтобы снять налёт и сделать установку брекетов безопасной для эмали. В противном случае налёт будет «запечатан» под системой и может привести к кариесу.

Плохая гигиена

Как уже упоминалось, чистить зубы с брекетами становится сложнее. Но это не значит, что можно махнуть на гигиену полости рта рукой. Обязательно нужно чистить зубы три раза в день, пользоваться ортодонтической щёткой, монопучковой, ёршиком, ирригатором и обязательно зубной нитью (флоссом). Если пациент не готов ответственно отнестись к гигиене, исправление прикуса брекетами ему противопоказано.

Пародонтит третьей степени

Пародонтит может проявляться по-разному. Третья степень — это убыль костной ткани, воспаление дёсен, а также сильная подвижность зубов. Если у пациента наблюдается что-либо из этого, лучше отложить лечение до того, как ситуация в полости рта стабилизируется. Но может случиться и так, что брекеты вовсе не получится поставить, ведь пародонтит мы можем вылечить далеко не всегда.

Беременным — с осторожностью

Вопреки мифам, брекеты в беременность ставить можно. Но перед этим обязательно нужно провести диагностику, включающую все рентгеновские снимки, что нежелательно делать «в положении». Если пациентка успела пройти диагностику до беременности, то стоматологи могут спокойно начинать ортодонтическое лечение. Ещё один нюанс — санировать полость рта можно не в каждом триместре, потребуется разрешение от акушера-гинеколога. Но есть и приятный бонус: во время беременности меняется гормональный фон, на фоне чего зубы перемещаются значительно быстрее.

Неготовность соблюдать рекомендации

Во время ортодонтического лечения особенно важна коммуникация пациента с доктором, потому что ответственность за результат они делят пополам. И если пациент неудовлетворительно чистит зубы дома, если не выполняет всех рекомендаций врача-ортодонта, если пациент пропадает и не является на регулярные приёмы — то рано или поздно это приведёт к осложнениям. Самые распространённые из них — оголение корней зубов, убыль костной ткани и, самое главное, неконтролируемые перемещения зубов совсем не туда, куда было запланировано изначально.

На протяжении всего периода ношения брекетов врач следит за динамикой и может подтягивать и ослаблять систему, чтобы добиться правильной улыбки. И если вы не готовы к долгому спринту и регулярному появлению у ортодонта, не стоит и начинать.

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