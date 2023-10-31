Терапевт развенчал миф о правиле трех секунд

«Представьте падение предмета в грязь. Если вы его поднимете за три секунды, много грязи будет? Просто наше зрение не позволяет рассмотреть загрязнения на полу, мы не видим микроскопически, но предмет уже испачкан. Конечно, три секунды ситуацию не спасают, происходит загрязнение, и в любом случае будет инфицирование», — считает Кондрахин.