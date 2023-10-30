Названо упражнение, которое зарядит бодростью на весь день

Журналисты PrimaMedia назвали упражнение, которое бодрит на целый день. Об этом сообщается в материале издания.

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Отмечается, что выполнение планки всего по 60 секунд каждое утро помогает активизировать мышцы всего тела, включая пресс, спину, ягодицы и ноги. Кроме того, упражнение способствует укреплению мышц, повышению общей физической формы и улучшению осанки. Также упражнение стимулирует выработку эндорфинов — гормонов счастья.