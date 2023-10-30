Какой продукт снижает риск развития болезней сердца и сосудов

MDPI: ученые назвали продукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний
Потребление жирной рыбы снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это выяснили сотрудники Северо-западного университета в Соединенных Штатах, а также их коллеги из Павийского университета в Италии, передает журнал MDPI.
В рамках научной работы они проанализировали 78 805 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, описанных в прежних работах на тему воздействия употребления рыбы на здоровье человека. Выяснилось, что повышенное содержание жирной рыбы в рационе уменьшает риск заболеваний сердца и сосудов на 8%.
По подсчетам ученых, 50 граммов рыбы в день уменьшают вероятность развития угрожающих и не угрожающих жизни сердечно-сосудистых заболеваний на 9%. Если повысить ежедневную порцию рыбы до 150 граммов — риск уменьшится на 30%. Вероятнее всего, по словам ученых, защитное действие обусловлено содержанием в рыбе полиненасыщенных жирных кислот омега-3.
Чтобы сформулировать четкие рекомендации касаемо количества употребляемой рыбы и методов ее приготовления, необходимы дополнительные исследования.