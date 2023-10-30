Какой продукт снижает риск развития болезней сердца и сосудов

По подсчетам ученых, 50 граммов рыбы в день уменьшают вероятность развития угрожающих и не угрожающих жизни сердечно-сосудистых заболеваний на 9%. Если повысить ежедневную порцию рыбы до 150 граммов — риск уменьшится на 30%. Вероятнее всего, по словам ученых, защитное действие обусловлено содержанием в рыбе полиненасыщенных жирных кислот омега-3.