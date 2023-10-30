Опять не вовремя: гастроэнтеролог объяснил, почему урчит живот
Урчание в животе встречается почти у каждого человека и не всегда связано с голодом — это может быть симптомом заболеваний ЖКТ, сигналом о неправильном питании. О том, по каким причинам в животе «воют волки» и что с этим делать, рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков.
«Урчание в животе может происходить по разным причинам, но наиболее распространённой из них является голод. Когда вы не ели в течение нескольких часов, желудок начинает сокращаться и двигать остатки пищи в кишечник, чтобы выделить их из организма. Кроме того, урчание в животе может быть вызвано стрессом или нервным напряжением. Это связано с тем, что стресс вызывает изменения в работе желудка и кишечника», — комментирует врач.
Некоторые продукты могут усилить урчание в животе:
- Молочные. Могут вызывать урчание в животе у людей, которые не переносят лактозу. Лактоза — это молочный сахар, который может быть сложен для организма, если у вас нет достаточного количества фермента лактазы.
- Газированные напитки. Провоцируют урчание из-за содержания углекислого газа. Углекислый газ может вызвать расширение желудка и кишечника.
- Фастфуд из-за высокого содержания жиров и сахара. Эти продукты замедляют процесс переваривания пищи.
- Продукты из зерновых могут вызывать урчание в животе у людей, которые не переносят глютен. Глютен – это белок, который содержится в зерновых культурах, таких как пшеница, ячмень и рожь.
- Кофе стимулирует работу желудка и кишечника, что приводит к урчанию.
«Урчание также может говорить и о проблемах, например, при синдроме раздражённого кишечника. Кроме того, в некоторых случаях вызывать урчание могут рефлюкс, синдром избыточного бактериального и грибкового роста, кандидоз и другие патологии», — добавил врач.