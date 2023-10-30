Гастроэнтеролог объяснил, почему урчит живот

«Урчание в животе может происходить по разным причинам, но наиболее распространённой из них является голод. Когда вы не ели в течение нескольких часов, желудок начинает сокращаться и двигать остатки пищи в кишечник, чтобы выделить их из организма. Кроме того, урчание в животе может быть вызвано стрессом или нервным напряжением. Это связано с тем, что стресс вызывает изменения в работе желудка и кишечника», — комментирует врач.