Массаж – это простой и эффективный способ улучшить здоровье глаз.

Массаж улучшает кровообращение в области глаз и способствует лучшему питанию тканей глаза.

Также массаж помогает снижать утомление глаз. Особенно полезно его выполнять при длительной работе, особенно за компьютером или с бумажными документами.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.