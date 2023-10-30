Как выполнять массаж глаз: видео
Массаж – это простой и эффективный способ улучшить здоровье глаз.
Массаж улучшает кровообращение в области глаз и способствует лучшему питанию тканей глаза.
Также массаж помогает снижать утомление глаз. Особенно полезно его выполнять при длительной работе, особенно за компьютером или с бумажными документами.
Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.
Мало кто задумывается о внутриглазном давлении, но на самом деле это критически важный показатель.
Рамблер: главные новости