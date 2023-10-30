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Как выполнять массаж глаз: видео

Массаж – это простой и эффективный способ улучшить здоровье глаз.

Массаж улучшает кровообращение в области глаз и способствует лучшему питанию тканей глаза.

Офтальмолог посоветовала читать, лежа на спине

Также массаж помогает снижать утомление глаз. Особенно полезно его выполнять при длительной работе, особенно за компьютером или с бумажными документами.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.

Мало кто задумывается о внутриглазном давлении, но на самом деле это критически важный показатель.

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