В беседе с “Москвой 24” он сообщил, что неприятные ощущения могут быть вызваны злоупотреблением колбасами, полуфабрикатами и соевым соусом. Соль задерживает жидкость, вследствие чего повышается давление и возникают головные боли.

Врач отметил, что алкоголь также негативно сказывается на самочувствии. Причем болевые ощущения могут быть как во время употребления алкоголя, так и на следующий день. Дело в том, что напиток влияет на давление, в том числе и на внутричерепное.