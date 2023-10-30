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Нутрициолог Арзамасцев поделился, какие продукты вызывают головную боль

Продукты с высоких содержанием соли могут провоцировать головные боли, рассказывает нутрициолог Евгений Арзамасцев.

В беседе с “Москвой 24” он сообщил, что неприятные ощущения могут быть вызваны злоупотреблением колбасами, полуфабрикатами и соевым соусом. Соль задерживает жидкость, вследствие чего повышается давление и возникают головные боли.

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Врач отметил, что алкоголь также негативно сказывается на самочувствии. Причем болевые ощущения могут быть как во время употребления алкоголя, так и на следующий день. Дело в том, что напиток влияет на давление, в том числе и на внутричерепное.

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