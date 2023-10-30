Следует обращать внимание всего на пять факторов, чтобы избежать инсульта, рассказала кардиолог Юлия Кубай.

В беседе с “Подмосковье сегодня” врач сообщила, что необходимо брать во внимание факторы, которые могут сказаться на кровообращении головного мозга.

Прежде всего, стоит отслеживать давление. Если оно слишком повышено и завышено, следует обратиться к врачу, советует кардиолог. Также необходимо следить за сердечным ритмом и не затягивать с лечением, если появилась аритмия или фибрилляция предсердий.

Кубай отметила, что наблюдать за показателями крови тоже важно. Чтобы предотвратить инсульт, необходимо брать во внимание несколько факторов: вязкость крови и содержание в ней сахара и холестерина.

Врач также рекомендует отказаться от вредных привычек и позаботиться о правильном питании и активном образе жизни.