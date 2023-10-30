Названы негативные последствия работы в ночное время
Когда люди работают в сменном графике, то зачастую сталкиваются с негативными последствиями. Некоторые симптомы наступают уже через несколько дней, а более тяжелые расстройства проявляются со временем. Об этом сообщает издание «Дни.ру».
Если биологические ритмы сбиваются, то человеку в первую очередь становится тяжело уснуть. Он может чувствовать сильную усталость, но при этом подолгу ворочаться в кровати. Продолжительность ночного отдыха сокращается на час-два часа даже при условии, что человеку никуда не надо вставать. Все это приводит к синдрому хронической усталости.
Люди, которым приходится работать ночью, на 40% чаще сталкиваются со сбоями в работе сердца и сосудов, если сравнивать их с теми, кто трудится днем, из-за роста уровня холестерина. Как следствие, они больше подвержены риску инсультов и инфарктов. Хроническое ограничение сна также сокращает активность лейкоцитов и антител. Оно провоцирует снижение способности иммунной системы запоминать инфекционные атаки.