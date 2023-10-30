3 позы, спать в которых опасно для здоровья

А вы знали, что самочувствие в течение дня может прямо зависеть от позы, в которой вы спали?

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О вредных ночных привычках рассказал врач-невролог.

На животе

Итак, самое нездоровое положение для сна, по мнению доктора, — лежа на животе. Дело в том, что в такой позе перегибаются артерии и вены, обеспечивающие кровоснабжение головного мозга. Все потому, что вам приходится поворачивать голову набок. Кроме того, перегибаются и скручиваются дыхательные пути.

«Такая поза нежелательна, если все другие не противопоказаны, не вызывают болевых ощущений. Допустим, при артрозе тазобедренного сустава человек не может спать на боку. Или при переломе ребер — на спине. В обычных условиях положения на животе стоит избегать», — объясняет врач-невролог Евгений Соков в разговоре с АиФ.

На спине

Спать на спине, по словам невролога, лишь немногим лучше, чем на животе, сразу по нескольким причинам. Во-первых, расслабленный язык может серьезно затруднять дыхание, во-вторых, если подушка высокая и голова оказывается запрокинутой набок, велик риск проснуться с головной болью, так как замедляется венозный отток. В третьих, если голова во сне находится выше уровня спины, ухудшается отток крови из мозга.

«Плотность и высота подушки должны быть такими, чтобы позволять шейному, поясничному, грудному отделу позвоночника и голове находиться в одной плоскости», — приводит слова эксперта издание.

На ортопедической подушке

Врач уверенно забраковал подушки с выпуклостью в области шеи. Они поддерживают позвоночник за счет давления на него — в результате снова страдают вены: отток крови замедляется.

«Это может пагубно сказаться на физиологических нормах сна», — предупредил эксперт.